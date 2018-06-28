Стало известно о плохом состоянии самолетов ВВС Германии

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28 июня, четверг  |  Последнее обновление — 08:55  |  vz.ru
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Даже бегство инвесторов приносит пользу России

Массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждутФото: Людмила Пахомова/фотохроника ТАСС
Иностранцы бросились распродавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Иначе говоря, Россия теряет зарубежные инвестиции, и если бы не бегство инвесторов, за доллар сегодня давали бы не больше 50 рублей. И все же, как ни парадоксально, столь неприятная ситуация все равно приносит огромные дивиденды России. Подробности...
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Зачем Дания имитирует борьбу с «Северным потоком – 2»

В случае с "Северным потоком - 2" Дания продолжает хитрить, рискуя перехитрить саму себяФото: Cindy Miller Hopkins/CMI_Denmark/Global Look Press
Ситуация вокруг «Северного потока – 2» развивается по законам остросюжетного романа или телесериала. Главный герой должен преодолеть сопротивление врагов, найти союзников и добраться из точки А в точку Б, где его с нетерпением ждут. Теперь на его пути последнее препятствие – и есть три варианта возможного развития событий. Подробности...
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У российской медицины нет возможностей бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Что изменят новые факты в «деле Сенцова»

Отношение к «делу Сенцова» давно стало маркером типа «свой-чужой»Фото: STR/AP/ТАСС
Один из украинских военных обнародовал свидетельство, доказывающее, что вынесенный режиссеру Олегу Сенцову приговор за подготовку терактов в Крыму справедлив и является «подтверждением вот этих двадцати лет, которые ему дали». Но нужно понимать, что спор вокруг «дела Сенцова» давно уже не касается фактов, проблема совсем в другом. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Уже скоро мы увидим совсем другую Европу

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сегодня в Брюсселе начинается саммит глав государств и правительств Европейского союза. Европейские журналисты уже называют встречу «мать всех саммитов». И не случайно. Подробности...
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Остановить дискриминацию по возрасту

Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ
Большинство людей предпенсионного возраста стремятся продолжить трудовую деятельность. Идущая модернизация пенсионной системы – хороший повод для того, чтобы начать масштабную борьбу с дискриминацией по возрасту. Подробности...
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Украинская тоска по Пиночету

Андрей Бабицкий, журналист
Главный военный прокурор Украины предрек появление на сцене украинского Аугусто Пиночета. Так для чего же военному прокурору нужен во главе страны человек с диктаторскими полномочиями? Ответ лежит не в экономической плоскости. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Стало известно о плохом состоянии самолетов ВВС Германии

          28 июня 2018, 08:18

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) ФРГ находятся в плохом состоянии, для их модернизации требуется срочное финансирование, заявил глава штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц.

          «Состояние люфтваффе (военно-воздушные силы ФРГ - прим. ТАСС) является неудовлетворительным», – передает ТАСС  со ссылкой на Reuters слова Герхартца во время выступления перед высокопоставленными лицами в Берлине.

          По его словам, к такому заключению он пришел после тщательной инспекции состояния военно-воздушных объектов и разговоров с военнослужащими.

          Герхартц заявил также, что некоторым самолетам не разрешают летать из-за отсутствия запчастей. По его словам, проверка состояние истребителей Eurofighter продолжалась 14 месяцев, что вдвое превысило запланированный срок.

          Напомним, в мае 2018 года немецкие СМИ сообщали, что из 128 истребителей Eurofighter ВВС Германии по-настоящему боеспособны только четыре.


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