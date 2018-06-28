Стало известно о плохом состоянии самолетов ВВС Германии

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) ФРГ находятся в плохом состоянии, для их модернизации требуется срочное финансирование, заявил глава штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц.

«Состояние люфтваффе (военно-воздушные силы ФРГ - прим. ТАСС) является неудовлетворительным», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова Герхартца во время выступления перед высокопоставленными лицами в Берлине.

По его словам, к такому заключению он пришел после тщательной инспекции состояния военно-воздушных объектов и разговоров с военнослужащими.



Герхартц заявил также, что некоторым самолетам не разрешают летать из-за отсутствия запчастей. По его словам, проверка состояние истребителей Eurofighter продолжалась 14 месяцев, что вдвое превысило запланированный срок.

Напомним, в мае 2018 года немецкие СМИ сообщали, что из 128 истребителей Eurofighter ВВС Германии по-настоящему боеспособны только четыре.