США отказались от финансирования возглавляемого россиянином управления ООН

Вашингтон не выделит обещанные 2 млн долларов Контртеррористическому управлению ООН, во главе которого стоит заместитель генсекретаря Владимир Воронков, и понизит уровень участия в Конференции глав контртеррористических ведомств стран-членов ООН, сообщили СМИ со ссылкой на источник в Белом доме.

В качестве обоснования сокращения финансирования источник назвал решение ООН закрыть для представителей неправительственных организаций часть дискуссий на конференции. Однако он признал и тот факт, что имеет значение, что во главе Контртеррористического управления стоит россиянин, передает ТАСС.

Американский источник заявил, что в Белом доме считают, что Воронков якобы подвергается давлению со стороны Москвы в вопросах организации конференции.

Также источник утверждает, что американские власти вместе с другими странами ходатайствовали перед генсеком ООН Антониу Гутерришем и его заместителем Воронковым, чтобы представителей неправительственных организаций допустили к участию во всех заседаниях конференции.

«Наши просьбы не были услышаны, вместо этого мнения таких стран, как Сирия, Венесуэла, Иран и Россия, как представляется, имеют больший вес в этом вопросе, чем стран, делающих больше всего для борьбы с терроризмом», – заявил источник.

Представители НПО не будут допущены на сессии по обмену информацией по теме борьбы с терроризмом, а также по проблеме участия боевиков-иностранцев в деятельности террористических организаций. Причиной называется тот факт, что на этих сессиях главы контртеррористических ведомств собираются обмениваться конфиденциальной информацией.

Конференция пройдет 28-29 июня при участии представителей 120 стран.

Воронков был назначен главой этого управления ООН в июне прошлого года.