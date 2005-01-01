Путин назвал самую крутую для себя награду

Президент Владимир Путин заявил, что самой лучшей наградой для главы государства считает поддержку избирателей.

Такое мнение он высказал на церемонии вручения государственных наград, передает ТАСС.

«Самая главная награда, что за меня проголосовали. Круче награды нет», - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, когда наградят его самого.

Кроме того, Путин сравнил Россию с симфоническим оркестром, где у каждого есть своя роль.

«Я думаю, что мы всю страну можем сравнить с симфоническим оркестром. У каждого есть своя роль, есть свое направление деятельности, каждая отрасль звучит талантливо, красиво, неподражаемо, особенно если у нее есть такие замечательные солисты как вы. Поздравляю вас», – сказал Путин, завершая церемонию награждения, передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства.