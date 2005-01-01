Путин вручил госнаграды 40 выдающимся россиянам

Президент Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства.

Глава государства вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Одним из кавалеров стал 96-летний артист Государственного академического театра им. Вахтангова Владимир Этуш. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и директор «Камаз-Автоспорт» Владимир Чагин удостоены награды III степени, а руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов – IV степени, передает ТАСС.

Летчик-испытатель Дмитрий Комаров стал кавалером ордена Мужества. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Путешественник Федор Конюхов, народный артист РФ, пианист Денис Мацуев удостоены ордена Почета. Худрук Московского губернского театра Сергей Безруков удостоился ордена Дружбы.

Знаком отличия «За благодеяние» отмечен первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон. Президент также вручит знаки «За наставничество» и почетные звания заслуженного артиста РФ, заслуженного геолога РФ, заслуженного работника пищевой индустрии РФ, заслуженного работника сельского хозяйства РФ, заслуженного учителя РФ, заслуженного химика РФ и заслуженного энергетика РФ.