Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине; наоборот, они делают все, чтобы его продолжить.

Мураев заявил, что Украина должна установить мир на своей территории и отменить санкции, введенные нынешним правительством. Это позволит стране вернуться к нормальным отношениям с соседними государствами и реанимировать экономику, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.

Однако, считает депутат, США сделают все, чтобы не допустить подобного исхода событий, так как ограничительные меры помогают ослабить геополитических противников Вашингтона – Евросоюз и Россию.

По той же причине США заинтересованы в дальнейшем разжигании конфликта на Украине, и нынешняя власть потакает американцам в данном вопросе.

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