Зачем представители военных разведок стран НАТО собрались в Киеве

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26 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:18  |  vz.ru
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«Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания

Курс Украины на Европу требует еще более высоких цен на газФото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
Украинская власть могла бы гордиться. Она привела свою страну в светлое европейское будущее как минимум по одному из показателей – уровню цен на газ для населения. Однако столь важный итог евроинтеграции и сотрудничества с МВФ некоторых украинских политиков навел на мысли о предстоящем в стране социальном взрыве. Что же пошло не так? Подробности...
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Почему российская интеллигенция верит в «отсталость России»

Людмила Улицкая опять говорит о регрессе РоссииФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия движется в обратную сторону от прогресса. А для того, чтобы догнать Европу, нашей стране нужно как минимум 150 лет. Почему часть российской интеллигенции до сих пор слово в слово повторяет те же мантры, что звучали еще два столетия назад? И что им можно было бы ответить на это? Подробности...
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У российской медицины нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Почему немцы разочаровались в Меркель

Высокая популярность Меркель еще недавно казалась незыблемойФото: Axel Schmidt/Reuters
Несмотря на старания канцлера ФРГ, экстренная встреча Евросоюза по проблеме беженцев закончилась провалом, а под самой Ангелой Меркель закачалось кресло. Ее миграционная политика теперь отвергается не только ЕС, но и немецким обществом, которое сменило лозунг «Добро пожаловать!» на «Убирайтесь вон!». Но что заставило немцев передумать и разочароваться в своем канцлере? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Если Россия отстала на 150 лет от Европы, то надо в трибунал дело передать

Захар Прилепин, писатель
Все обсуждают Улицкую, которая сказала, что Россия отстала от Европы на 150 лет. А лично Улицкая отстала от, скажем, Бегбедера на 150 лет или нет? А Украина – она как? Много вопросов. Подробности...
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Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Дмитрий Пугаченко, журналист
После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения. Подробности...
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Загробные беды главного безбожника СССР

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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          Зачем представители военных разведок стран НАТО собрались в Киеве

          Фигура Вадима Скибицкого (слева) в качестве модератора форума говорит о многом    26 июня 2018, 17:20
          Фото: gur.gov.ua
          Текст: Евгений Крутиков

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          На Украине прошла встреча разведок девяти стран по теме «российской агрессии». Во встрече, в частности, приняли участие представители США, Канады, Турции, Франции и Румынии. Известно, что готовили этот форум в авральном режиме. Что может означать его проведение и к чему теперь нужно готовиться России?

          «В течение нескольких суток в Главном управлении разведки министерства обороны Украины проводился международный Black Sea Intelligence Forum. Участие в мероприятии, кроме украинской стороны, приняли делегации экспертов министерств обороны из восьми стран мира во главе с представителями высшего руководства», – говорится на сайте ГУР. Эти страны мира – Болгария, Грузия, Канада, Молдавия, Румыния, США, Турция и Франция.

          По мнению украинской разведки, проведение форума «обусловлено значительным ухудшением в последнее время мировой и региональной безопасности из-за агрессивных действий России». При этом «одной из самых больших угроз национальной безопасности каждой из стран – участниц форума и мировой безопасности в целом» названо «наращивание группировок российских войск вблизи границ Украины». Также заявлено об «эскалации напряженности российской стороной в Черном и Азовском морях».

          «Руководители делегаций провели ряд двусторонних и многосторонних встреч высокого уровня», – резюмировали в ГУР.

          Обычно подобные мероприятия крайне скучны, даже если готовятся из самых искренних побуждений. Но для Украины это еще и первое собрание представителей дружественных разведок после переворота 2014 года. Ранее проходили только локальные секретные встречи, которые никто не стремился предавать огласке.

          По данным газеты ВЗГЛЯД из информированных источников, нынешнее мероприятие внеплановое и было инициировано всего за неделю до его проведения. В работе совещания, которое, впрочем, больше напоминало научную конференцию, приняли участие министр обороны Украины Степан Полторак и новый начальник ГУР генерал-лейтенант Василий Бурба. В качестве модератора пленарных заседаний выступал замначальника ГУР полковник Вадим Скибицкий – пиарщик, частота появления которого на украинских телеканалах порой превышает даже показатели Порошенко.

          Скибицкий комментирует абсолютно все, что никак не вяжется с его должностью, в итоге именно этому персонажу принадлежит авторство наиболее смешных и ходульных фейков, начиная с «бурятских танковых полков». Уже одно участие Скибицкого в совместном мероприятии с представителями восьми иностранных военных разведок свидетельствует скорее о пиаровском, нежели прикладном характере форума.

          Есть и другие признаки, говорящие в пользу этой версии. Например, на форуме предусматривался формат «совместных докладов», что несколько странно для мероприятия, которое готовили всего неделю. Двухсторонние и многосторонние встречи руководителей военных разведок по идее предусматривают выработку неких практических мероприятий «по противодействию российской агрессии». Но похоже, что это был скорее практический опыт написания коммюнике, в котором преуспела украинская сторона, а гости предпочли отмолчаться.

          Зато нет никаких признаков того, что после проведения этого семинара эффективность взаимодействия военных разведок восьми стран каким-то образом усилится. Этого взаимодействия и так практически нет, поскольку военные разведывательные структуры США и, например, Франции друг друга откровенно не любят и не готовы делиться информацией с украинцами и грузинами, так как полагают, что их разведки попросту «дырявые».

          Вопрос, зачем Киеву понадобилась спешка с проведением такого мероприятия, остается открытым. Если украинцы хотят подготовить своих коллег к некоей нештатной ситуации, совершенно не обязательно было привлекать Скибицкого, который тут же обнародовал факт проведения форума на сайте ГУР. Если же все-таки хотели просто пропиариться, то даже на Украине мероприятие не произвело должного эффекта. А в тех странах, представители которых прибыли в Киев, предпочли вовсе не комментировать происходящее.

          Скорее всего, украинская ГУР нуждается в повышении своего аппаратного веса и улучшении имиджа. Активность нового командующего войсками в Донбассе генерала Сергея Наева привела к резкому росту его популярности, в то время как другие подразделения минобороны перестали мелькать в телевизоре в положительном контексте. Скибицкий в первую очередь пиарщик, к разведке, тем более к военной, он имеет весьма опосредованное отношение. Подготовка и проведение международного форума на украинской площадке – первое, что могло прийти ему в голову, если речь идет об имидже.

          Контакты с иностранцами, а особенно с США и странами НАТО – главное из того, что в глазах Петра Порошенко повышает статус того или иного ведомства и его руководителя лично. В таком контексте проведение столь странного и неожиданного форума действительно имеет смысл, как и «засветка» мероприятия через официальный сайт ГУР, который контролирует лично Скибицкий.

          Другое дело, что иностранным коллегам это в итоге может сильно не понравиться, а французам особенно. Опыт участия в таких форумах подсказывает, что самое интересное в них – банкет в конце, где действительно завязываются полезные связи на перспективу. Но их публичное обнародование – не самое лучшее, что может случиться с профессионалами благодаря пиаровской активности украинского ГУР в рамках аппаратной борьбы. 


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