Зачем представители военных разведок стран НАТО собрались в Киеве

На Украине прошла встреча разведок девяти стран по теме «российской агрессии». Во встрече, в частности, приняли участие представители США, Канады, Турции, Франции и Румынии. Известно, что готовили этот форум в авральном режиме. Что может означать его проведение и к чему теперь нужно готовиться России?

«В течение нескольких суток в Главном управлении разведки министерства обороны Украины проводился международный Black Sea Intelligence Forum. Участие в мероприятии, кроме украинской стороны, приняли делегации экспертов министерств обороны из восьми стран мира во главе с представителями высшего руководства», – говорится на сайте ГУР. Эти страны мира – Болгария, Грузия, Канада, Молдавия, Румыния, США, Турция и Франция.

По мнению украинской разведки, проведение форума «обусловлено значительным ухудшением в последнее время мировой и региональной безопасности из-за агрессивных действий России». При этом «одной из самых больших угроз национальной безопасности каждой из стран – участниц форума и мировой безопасности в целом» названо «наращивание группировок российских войск вблизи границ Украины». Также заявлено об «эскалации напряженности российской стороной в Черном и Азовском морях».

«Руководители делегаций провели ряд двусторонних и многосторонних встреч высокого уровня», – резюмировали в ГУР.

Обычно подобные мероприятия крайне скучны, даже если готовятся из самых искренних побуждений. Но для Украины это еще и первое собрание представителей дружественных разведок после переворота 2014 года. Ранее проходили только локальные секретные встречи, которые никто не стремился предавать огласке.

По данным газеты ВЗГЛЯД из информированных источников, нынешнее мероприятие внеплановое и было инициировано всего за неделю до его проведения. В работе совещания, которое, впрочем, больше напоминало научную конференцию, приняли участие министр обороны Украины Степан Полторак и новый начальник ГУР генерал-лейтенант Василий Бурба. В качестве модератора пленарных заседаний выступал замначальника ГУР полковник Вадим Скибицкий – пиарщик, частота появления которого на украинских телеканалах порой превышает даже показатели Порошенко.

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Скибицкий комментирует абсолютно все, что никак не вяжется с его должностью, в итоге именно этому персонажу принадлежит авторство наиболее смешных и ходульных фейков, начиная с «бурятских танковых полков». Уже одно участие Скибицкого в совместном мероприятии с представителями восьми иностранных военных разведок свидетельствует скорее о пиаровском, нежели прикладном характере форума.

Есть и другие признаки, говорящие в пользу этой версии. Например, на форуме предусматривался формат «совместных докладов», что несколько странно для мероприятия, которое готовили всего неделю. Двухсторонние и многосторонние встречи руководителей военных разведок по идее предусматривают выработку неких практических мероприятий «по противодействию российской агрессии». Но похоже, что это был скорее практический опыт написания коммюнике, в котором преуспела украинская сторона, а гости предпочли отмолчаться.

Зато нет никаких признаков того, что после проведения этого семинара эффективность взаимодействия военных разведок восьми стран каким-то образом усилится. Этого взаимодействия и так практически нет, поскольку военные разведывательные структуры США и, например, Франции друг друга откровенно не любят и не готовы делиться информацией с украинцами и грузинами, так как полагают, что их разведки попросту «дырявые».

Вопрос, зачем Киеву понадобилась спешка с проведением такого мероприятия, остается открытым. Если украинцы хотят подготовить своих коллег к некоей нештатной ситуации, совершенно не обязательно было привлекать Скибицкого, который тут же обнародовал факт проведения форума на сайте ГУР. Если же все-таки хотели просто пропиариться, то даже на Украине мероприятие не произвело должного эффекта. А в тех странах, представители которых прибыли в Киев, предпочли вовсе не комментировать происходящее.

Скорее всего, украинская ГУР нуждается в повышении своего аппаратного веса и улучшении имиджа. Активность нового командующего войсками в Донбассе генерала Сергея Наева привела к резкому росту его популярности, в то время как другие подразделения минобороны перестали мелькать в телевизоре в положительном контексте. Скибицкий в первую очередь пиарщик, к разведке, тем более к военной, он имеет весьма опосредованное отношение. Подготовка и проведение международного форума на украинской площадке – первое, что могло прийти ему в голову, если речь идет об имидже.

Контакты с иностранцами, а особенно с США и странами НАТО – главное из того, что в глазах Петра Порошенко повышает статус того или иного ведомства и его руководителя лично. В таком контексте проведение столь странного и неожиданного форума действительно имеет смысл, как и «засветка» мероприятия через официальный сайт ГУР, который контролирует лично Скибицкий.

Другое дело, что иностранным коллегам это в итоге может сильно не понравиться, а французам особенно. Опыт участия в таких форумах подсказывает, что самое интересное в них – банкет в конце, где действительно завязываются полезные связи на перспективу. Но их публичное обнародование – не самое лучшее, что может случиться с профессионалами благодаря пиаровской активности украинского ГУР в рамках аппаратной борьбы.