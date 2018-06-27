В Роскосмосе не подтвердили назначение Баранова гендиректором РКЦ «Прогресс»

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко не подтвердил данные о назначении Дмитрия Баранова гендиректором самарского Ракетно-космического центра «Прогресс».

Ранее СМИ сообщили, что Баранов был назначен вместо врио руководителя предприятия Равиля Ахметова.

«На данный момент у нас нет подтверждения, что такой документ (приказ о назначении Баранова гендиректором РКЦ «Прогресс» - прим. ВЗГЛЯД) есть. Мы официально объявим о назначении в случае подписания такого приказа», – передает ТАСС слова Устименко.



Напомним, 9 июня Роскосмос созвал внеочередное общее собрание акционеров Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» с целью выбора нового совета директоров и, возможно, смены гендиректора корпорации.