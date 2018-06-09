Роскосмос собрался сменить руководство РКК «Энергия»

Роскосмос созвал внеочередное общее собрание акционеров Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» с целью выбора нового совета директоров и, возможно, смены гендиректора корпорации, сообщил источник в отрасли.

«Внеочередное заседание общего собрания акционеров корпорации проводится с целью избрания нового совета директоров, отвечающего за назначение единого исполнительного органа – генерального директора предприятия», – передает РИА «Новости» слова источника.

Внеочередное собрание акционеров необходимо для корректировки списка лиц, предлагаемых для избрания в совет директоров. Сейчас в нем значатся люди, не имеющие отношения к ракетно-космической отрасли. Например, бывший гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.



По данным источника, будет предложено сделать председателем совета директоров «Энергии» и.о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николая Севастьянова. Кроме того, новый совет директоров сможет избрать нового генерального директора «Энергии».

Тем временем руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что корпорация объявит о кадровых в самой госкорпорации и ракетно-космической отрасли в конце июня.



«Продолжается процесс ревизии, и руководство госкорпорации принимает решения по этому поводу. О структуре изменений будет объявлено руководителем госкорпорации «Роскосмос» в конце июня на конференции молодых ученых», – сказал Устименко.

Напомним, в среду новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в руководстве некоторых предприятий госкорпорации ожидаются «точечные» перестановки.

На прошлой неделе в госкорпорации Роскосмос начался аудит, результаты которого будут представлены через месяц.



Ранее президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить Роскосмос.