«Ювентус» остановил переговоры по покупке лидера российской сборной

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» принял решение заморозить переговоры по приобретению полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, клуб из Турина приостановил обсуждение сделки из-за того, что не может сойтись с российской командой в цене на игрока, а также из-за конкуренции со стороны других клубов, сообщает «Спорт-Экспресс».

До этого сообщалось, что «Ювентус» предложил за Головина 20 млн евро и бонусы от последующей продажи игрока. По другим данным, предлагалось 19 млн евро и 10% от суммы следующего трансфера. Однако ЦСКА хочет получить за 22-летнего футболиста, который успешно выступает на чемпионате мира, около 30 млн.

По данным СМИ, на него также претендуют «Барселона» и «Челси».