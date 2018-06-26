ООН заявила о рекордном росте производства наркотиков

Производство опия и кокаина в мире находится на рекордных уровнях, сообщили в ООН.

В докладе ООН говорится, что мировое производство опия и кокаина достигло рекордных уровней, передает Agence France-Presse.

В июне 2017 года ООН докладывала, что около 30 млн человек в мире регулярно принимают наркотики, страдают от зависимости и нуждаются в лечении.