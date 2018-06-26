Трамп выступил с угрозами в адрес Harley-Davidson

Если американский производитель мотоциклов Harley-Davidson перенесет производство в другую страну, это станет для компании началом конца, заявил президент США Дональд Трамп.

«Harley-Davidson не должен производиться в другой стране – никогда! Их работники и клиенты уже очень злятся на них. Если они переедут, то, смотрите, это станет для них началом конца – они сдались, они ушли». Аура исчезнет, и их обложат налогами, как никогда раньше», – написал Трамп в Twitter.

Несколькими постами ранее Трамп сообщил, что налоги в других странах «слишком высоки», например в Индии, и компании возвращаются в Америку. Он предупредил, что Harley-Davidson не смогут продать мотоциклы в США без уплаты «большого налога».

Ранее во вторник Трамп выражал удивление из-за того, что производитель мотоциклов Harley-Davidson решил перенести производство в Европу.

В понедельник Harley-Davidson объявил о решении вывести производство из США в связи с действиями Евросоюза в ответ на шаги Америки в торговой войне. Так, в конце прошлой недели ЕС ввел пошлины на мотоциклы Harley-Davidson, джинсы Levi Strauss, бурбон, стальную и алюминиевую продукцию, продукты питания и сельскохозяйственные товары.