Трамп удивился решению Harley Davidson перенести производство в ЕС

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил удивление по поводу того, что американский производитель мотоциклов Harley-Davidson принял решение перенести производство с территории Соединенных Штатов в Европу, чтобы избежать повышения стоимости мотоциклов из-за новых пошлин ЕС.

По словам Трампа, Harley Davidson стали первой компанией, «поднявших белый флаг».

«Я тяжело боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам большой урон в торговле на 151 млрд долларов», – написал Трамп в своем Twitter.

«Налоги просто оправдание, Харли! Будьте терпеливы!», – обратился глава Белого дома к компании.

Накануне производитель мотоциклов Harley-Davidson объявил о своем решении вывести производство из США в другие страны в связи с ответными мерами Евросоюза на действия Америки в торговой войне.

В конце прошлой недели ЕС ввел пошлины на мотоциклы Harley-Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон, а также на стальную и алюминиевую продукцию, продукты питания и сельскохозяйственные товары.