Митрохин подал в суд на собственную партию

В Замоскворецкий суд Москвы к своей же партии подал иск председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Бюро партии нарушило устав, я советовался с адвокатом Ильей Гатикоевым и подал иск в Замоскворецкий суд. Я требую отмены решения бюро партии, которое отменило решение конференции московского отделения о моем выдвижении в мэры Москвы», – приводит слова Митрохина ТАСС.

Напомним, что второй тур праймериз в партии «Яблоко» закончился победой главы муниципального округа «Тверской» Якова Якубовича. Однако совершенно неожиданно Якубович снял свою кандидатуру, мотивировав свой отказ тем, что не сможет пройти фильтр с получением подписей от муниципальных депутатов. Без дополнительных пояснений политик отказался от победы в пользу Митрохина.

Позже Якубович заявил, что решение отказаться от участия в выборах он принял после «финальной консультации» с сооснователем партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Сторонники Якубовича отказались верить в официальную причину и назвали праймериз банальной имитацией демократии.

Впрочем, занявший второе место по результатам праймериз Митрохин, в пользу которого от победы отказался Якубович, так и не был выдвинут в мэры Москвы. Исполком федерального бюро партии «Яблоко» внезапно решил согласовать кандидатуру главы Гагаринского района Москвы Елены Русаковой, отметив, что отказ Якубовича от победы в праймериз не означает автоматического признания победителем Митрохина.