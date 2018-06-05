«Демократы» устроили голосование, оказавшееся «позорищем»

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5 июня, вторник  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Россия заполнит новый индийский рынок чужим газом

Газпром налаживает мосты с Индией необычным способомФото: Анна Исакова/фотослужба
Госдумы РФ/ТАСС
Главный экспортер российского трубопроводного газа начал укреплять энергосотрудничество с Индией путем поставок туда сжиженного природного газа в рамках долгосрочного контракта. Проблема в том, что собственного СПГ у Газпрома для выполнения контракта недостаточно. Откуда же Газпром берет СПГ для Индии и зачем ему такое сотрудничество? Подробности...
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Западному зрителю очень не хватает Путина

Интервью австрийского журналиста Армина Вольфа с Владимиром Путиным вызвало в Австрии небывалый интересФото: Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Владимир Путин регулярно беседует с иностранными журналистами. Но судя по попытке австрийского журналиста в протокольном интервью спросить российского президента обо всех аспектах мировой политики, в западном информационном поле катастрофически не хватает альтернативного мнения. Как Россия может исправить эту ситуацию? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Скандально известный блогер невольно стал автором очередной шутки над самим собойФото: кадр из видео
Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди всерьез видят в текущем политическом режиме в России аналог национал-социалистического режима в Германии в 1933–1945 годов. Конечно, эта аналогия со стороны выглядит не то что натянутой, а полностью безумной. Подробности...
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Была ли советская пенсионная система «лучшей в мире»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня пенсионный возраст воспринимается как некая «феодальная привилегия» многими. Я понимаю, когда мы говорим про шахтеров, но когда речь идет про погоны, которые никогда не покидали пределов Садового кольца? Подробности...

Крайняя битва тамплиеров с казаками

Дометий Завольский, историк-архивист
Начиная с перестройки в России возникло бесчисленное множество фондов, партий, собраний. Одни были убиты идиотизмом, другие – бедностью, третьи – соблазном богатства. Четвёртые лучше бы не возникали вообще. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
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          «Демократы» устроили голосование, оказавшееся «позорищем»

          Знакомьтесь – Яков Якубович, едва не ставший кандидатом в мэры Москвы от «Яблока»   5 июня 2018, 21:05
          Фото: кадр из видео
          Текст: Елена Калашникова

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          «Имитация демократии», «некрасивая история», «не могу не сказать, какое это позорище». Все это – отзывы о загадочном внутрипартийном голосовании, устроенном партией «Яблоко». Избранный кандидат в мэры Москвы, глава Тверского округа столицы Яков Якубович снял свою кандидатуру в пользу руководителя московского отделения партии Сергея Митрохина. Зачем же он это сделал?

          «Яков, если тебя держат в заложниках, подмигни», – пошутил в своем Twitter другой потенциальный кандидат в мэры Москвы Илья Яшин, комментируя неожиданное решение Якубовича. Судя по всему, к такому повороту демократического процесса оказался не готов и сам Сергей Митрохин. После объявления результатов голосования он обвинил руководство «Яблока» в том, что праймериз проводились недостаточно открыто и «партия принялась отталкивать потенциальных сторонников».

          «Победу одержала аппаратная клика, которая недовольна тем, что московское «Яблоко» имеет свою самостоятельную позицию по политическим вопросам», – заявил Митрохин РБК. 

          «Голосуй за Митрохина» и «Кац – Яблоку – конец»

          «Такие комментарии не дают, когда знают, что в пользу тебя снимется победитель. Не стоит подозревать в подобной истории «Яблоко», оно тут такой же пострадавший, как и мы с вами. Такие пируэты – это часть той системы, в которой мы живем, – прокомментировал скандал в партии дугой ее член, урбанист и политтехнолог Максим Кац. – В мэрии давно хотели выдвижения Сергея Митрохина и наверняка как-то поработали с Якубовичем. А возможно, что это был маневр мэрии изначально».

          Самого Каца называют автором и вдохновителем многих внутрипартийных интриг в «Яблоке». Неформально говорилось, что кандидатуру Сергея Митрохина поддерживал сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, а Якова Якубовича – Максим Кац и группа молодых муниципальных депутатов. Сторонники Митрохина даже распространяли плакаты в пользу своего лидера с соседствующими лозунгами: «Голосуй за Митрохина» и «Кац – Яблоку – конец» (видимо, пытаясь зарифмовать фамилию своего оппонента со смертью партии).

          «Сейчас он (Кац) развил бурную деятельность по захвату «Яблока» – в частности, по вышвыриванию из «Яблока» Митрохина, – писала муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева. – В реальности все разумные люди прекрасно понимают, что Кац работает на Собянина».

          Еще накануне второго тура праймериз, куда вышли Митрохин и Якубович, Максим Кац признавался, что «долгое время работал над тем, чтобы на этих мэрских выборах произошло что-то интересное, и выдвижение Якубовича – это как раз такое».

          Безусловно, эффект от этих праймериз превзошел ожидания всех партийных участников и наблюдателей. «Яблоко» уже давно не собирало столько упоминаний в СМИ и соцсетях, как в результате этих праймериз. После того, как Якубович сам себя нокуатировал после неожиданной победы, политолог Александр Пожалов написал, что слово «праймериз» демократам пора запретить.

          «Финальная консультация» с Явлинским

          За несколько дней до голосования Якубович написал обращение к избирателям, заверив их в собственной независимости: «Хочу также отметить, что являюсь полностью самостоятельным кандидатом, свободным от обязательств перед кем бы то ни было как ранее, когда баллотировался в депутаты, так и сейчас. Свою избирательную кампанию и тогда, и сейчас я веду сам».

          Складывается впечатление, что Якубович или в принципе не рассчитывал победить на выборах, поэтому 58% голосов партийных выборщиков поставили его в неудобное положение, или ему пришлось взять на себя некие обязательства уже в процессе голосования, когда стало понятно, что Митрохин проигрывает.

          По официальной же версии, Яков Якубович решил отказаться от голосов своих избирателей, испугавшись, что не пройдет муниципальный фильтр – чтобы быть зарегистрированным кандидатом, претенденту необходимо получить 110 подписей муниципальных депутатов. «Между тем я уверен, что у Сергея Сергеевича (Митрохина) это получится», – заявил Якубович. Позднее он заявил, что решение отказаться от участия в выборах оформилось после «финальной консультации» с Григорием Явлинским уже после окончания голосования.

          «Якубович спросил Явлинского, сможет ли он обеспечить прохождение муниципального фильтра. Он (Явлинский) сказал, что нет», – заявил РБК пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев.

          Якубович не пояснил, почему узнал о непреодолимых бюрократических препятствиях только после второго тура праймериз, ведь муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы применяется с 2013 года. Поэтому его сторонники отказываются верить в официальную версию самоустранения политика. «Банальная имитация демократии – праймериз пошли не по плану», «некрасивая история», «возможно, есть какой-то компромат на него», «зачем тогда я голосовал?», «даже с учетом того, что я был на стороне Митрохина, не могу не сказать, какое это позорище», – пишут в комментариях на странице партии «Яблоко» в Facebook.

          Сергей Митрохин, адаптировавшись к новостям о том, что он все-таки выиграл проигранные выборы, теперь заявляет, что ничего неожиданного не произошло. «Победила моя программа, победил я в первом туре, а во втором Яков Якубович снял свою кандидатуру, поскольку понимал, что его используют как инструмент для манипуляции мои оппоненты – поставлена была цель не избрать какого-то кандидата, а не дать избраться мне», – приводит слова Митрохина «Интерфакс».

          Еще один претендент на борьбу за кресло мэра Москвы, Дмитрий Гудков, признался, что сам чудом избежал ловушки, которую готовило ему «Яблоко», иначе его ожидала бы судьба Якубовича. Якобы полгода назад Гудкова пытались «заманить в эти праймериз», когда обсуждался возможный политический союз старейшей демократической партии России и молодого политика. Однако Гудков отказался – он уверен, что партия просто поменяла бы условия праймериз, чтобы он не смог на них победить.

          «Сценарии могли меняться, но результат был предрешен: никаких неожиданностей, способных поколебать контроль над партией Григория Явлинского,

           – пишет Дмитрий Гудков. – Об этом мне под страшным секретом рассказывали помощники самого Явлинского – и в эту ловушку я не пошел».

          Впрочем, предвыборные скандалы оживляют не только внутрипартийную жизнь «Яблока», но и внутриоппозиционную жизнь столицы в целом. Дмитрий Гудков и Илья Яшин наперебой говорят о необходимости выдвинуть единого кандидата. А по факту – что кто-то из них должен отказаться от борьбы в пользу другого. Оба записывают обращения друг к другу, выкладывают их в социальные сети – вместо того, чтобы поговорить напрямую. В результате заочных переговоров Яшин заявляет, что «сделал все, что мог», но общедемократических праймериз не будет – Гудков предложил «мутную схему», которая не что иное, как «просто неуважение к людям». 

          Таким образом, в 2018 году, как и в другие годы, оппозиция так и не смогла выдвинуть единого кандидата. «За время, пока демократы не могут объединиться, я успел окончить школу, институт и еще 10 лет фигней всякой прозаниматься», – пишет Илье Яшину его читатель, резюмируя успехи оппозиционных политиков по построению диалога друг с другом. В этом смысле «Яблоко», безусловно, является лидером договорного процесса. Пусть с нарушением норм, но партия смогла назвать своего единого кандидата на пост мэра Москвы.



           
           
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