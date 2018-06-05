«Демократы» устроили голосование, оказавшееся «позорищем»

«Имитация демократии», «некрасивая история», «не могу не сказать, какое это позорище». Все это – отзывы о загадочном внутрипартийном голосовании, устроенном партией «Яблоко». Избранный кандидат в мэры Москвы, глава Тверского округа столицы Яков Якубович снял свою кандидатуру в пользу руководителя московского отделения партии Сергея Митрохина. Зачем же он это сделал?

«Яков, если тебя держат в заложниках, подмигни», – пошутил в своем Twitter другой потенциальный кандидат в мэры Москвы Илья Яшин, комментируя неожиданное решение Якубовича. Судя по всему, к такому повороту демократического процесса оказался не готов и сам Сергей Митрохин. После объявления результатов голосования он обвинил руководство «Яблока» в том, что праймериз проводились недостаточно открыто и «партия принялась отталкивать потенциальных сторонников».

«Победу одержала аппаратная клика, которая недовольна тем, что московское «Яблоко» имеет свою самостоятельную позицию по политическим вопросам», – заявил Митрохин РБК.

«Голосуй за Митрохина» и «Кац – Яблоку – конец»

«Такие комментарии не дают, когда знают, что в пользу тебя снимется победитель. Не стоит подозревать в подобной истории «Яблоко», оно тут такой же пострадавший, как и мы с вами. Такие пируэты – это часть той системы, в которой мы живем, – прокомментировал скандал в партии дугой ее член, урбанист и политтехнолог Максим Кац. – В мэрии давно хотели выдвижения Сергея Митрохина и наверняка как-то поработали с Якубовичем. А возможно, что это был маневр мэрии изначально».

Самого Каца называют автором и вдохновителем многих внутрипартийных интриг в «Яблоке». Неформально говорилось, что кандидатуру Сергея Митрохина поддерживал сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, а Якова Якубовича – Максим Кац и группа молодых муниципальных депутатов. Сторонники Митрохина даже распространяли плакаты в пользу своего лидера с соседствующими лозунгами: «Голосуй за Митрохина» и «Кац – Яблоку – конец» (видимо, пытаясь зарифмовать фамилию своего оппонента со смертью партии).

«Сейчас он (Кац) развил бурную деятельность по захвату «Яблока» – в частности, по вышвыриванию из «Яблока» Митрохина, – писала муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева. – В реальности все разумные люди прекрасно понимают, что Кац работает на Собянина».

Еще накануне второго тура праймериз, куда вышли Митрохин и Якубович, Максим Кац признавался, что «долгое время работал над тем, чтобы на этих мэрских выборах произошло что-то интересное, и выдвижение Якубовича – это как раз такое».

Безусловно, эффект от этих праймериз превзошел ожидания всех партийных участников и наблюдателей. «Яблоко» уже давно не собирало столько упоминаний в СМИ и соцсетях, как в результате этих праймериз. После того, как Якубович сам себя нокуатировал после неожиданной победы, политолог Александр Пожалов написал, что слово «праймериз» демократам пора запретить.

«Финальная консультация» с Явлинским

За несколько дней до голосования Якубович написал обращение к избирателям, заверив их в собственной независимости: «Хочу также отметить, что являюсь полностью самостоятельным кандидатом, свободным от обязательств перед кем бы то ни было как ранее, когда баллотировался в депутаты, так и сейчас. Свою избирательную кампанию и тогда, и сейчас я веду сам».

Складывается впечатление, что Якубович или в принципе не рассчитывал победить на выборах, поэтому 58% голосов партийных выборщиков поставили его в неудобное положение, или ему пришлось взять на себя некие обязательства уже в процессе голосования, когда стало понятно, что Митрохин проигрывает.

По официальной же версии, Яков Якубович решил отказаться от голосов своих избирателей, испугавшись, что не пройдет муниципальный фильтр – чтобы быть зарегистрированным кандидатом, претенденту необходимо получить 110 подписей муниципальных депутатов. «Между тем я уверен, что у Сергея Сергеевича (Митрохина) это получится», – заявил Якубович. Позднее он заявил, что решение отказаться от участия в выборах оформилось после «финальной консультации» с Григорием Явлинским уже после окончания голосования.

«Якубович спросил Явлинского, сможет ли он обеспечить прохождение муниципального фильтра. Он (Явлинский) сказал, что нет», – заявил РБК пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев.

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Якубович не пояснил, почему узнал о непреодолимых бюрократических препятствиях только после второго тура праймериз, ведь муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы применяется с 2013 года. Поэтому его сторонники отказываются верить в официальную версию самоустранения политика. «Банальная имитация демократии – праймериз пошли не по плану», «некрасивая история», «возможно, есть какой-то компромат на него», «зачем тогда я голосовал?», «даже с учетом того, что я был на стороне Митрохина, не могу не сказать, какое это позорище», – пишут в комментариях на странице партии «Яблоко» в Facebook.

Сергей Митрохин, адаптировавшись к новостям о том, что он все-таки выиграл проигранные выборы, теперь заявляет, что ничего неожиданного не произошло. «Победила моя программа, победил я в первом туре, а во втором Яков Якубович снял свою кандидатуру, поскольку понимал, что его используют как инструмент для манипуляции мои оппоненты – поставлена была цель не избрать какого-то кандидата, а не дать избраться мне», – приводит слова Митрохина «Интерфакс».

Еще один претендент на борьбу за кресло мэра Москвы, Дмитрий Гудков, признался, что сам чудом избежал ловушки, которую готовило ему «Яблоко», иначе его ожидала бы судьба Якубовича. Якобы полгода назад Гудкова пытались «заманить в эти праймериз», когда обсуждался возможный политический союз старейшей демократической партии России и молодого политика. Однако Гудков отказался – он уверен, что партия просто поменяла бы условия праймериз, чтобы он не смог на них победить.

«Сценарии могли меняться, но результат был предрешен: никаких неожиданностей, способных поколебать контроль над партией Григория Явлинского,

– пишет Дмитрий Гудков. – Об этом мне под страшным секретом рассказывали помощники самого Явлинского – и в эту ловушку я не пошел».

Впрочем, предвыборные скандалы оживляют не только внутрипартийную жизнь «Яблока», но и внутриоппозиционную жизнь столицы в целом. Дмитрий Гудков и Илья Яшин наперебой говорят о необходимости выдвинуть единого кандидата. А по факту – что кто-то из них должен отказаться от борьбы в пользу другого. Оба записывают обращения друг к другу, выкладывают их в социальные сети – вместо того, чтобы поговорить напрямую. В результате заочных переговоров Яшин заявляет, что «сделал все, что мог», но общедемократических праймериз не будет – Гудков предложил «мутную схему», которая не что иное, как «просто неуважение к людям».

Таким образом, в 2018 году, как и в другие годы, оппозиция так и не смогла выдвинуть единого кандидата. «За время, пока демократы не могут объединиться, я успел окончить школу, институт и еще 10 лет фигней всякой прозаниматься», – пишет Илье Яшину его читатель, резюмируя успехи оппозиционных политиков по построению диалога друг с другом. В этом смысле «Яблоко», безусловно, является лидером договорного процесса. Пусть с нарушением норм, но партия смогла назвать своего единого кандидата на пост мэра Москвы.