Явлинский пообещал не метить на президентство и тут же передумал

«Он законченный лузер. Как политику ему больше ничего не светит». Такими словами аналитики встретили сенсационные заявления лидера «Яблока» Григория Явлинского о том, что его силы иссякли и он готов уступить место в партии другому лидеру. Впрочем, Явлинский быстро передумал и дал понять, что пошутил. Похоже, «Яблоко» остается сектой любителей Явлинского и уйдет только вместе со своим основателем.

Один из старейших политиков России, ветеран президентских выборов, основатель собственной партии – по сути партии одного человека – 65-летний Григорий Явлинский в пятницу днем вызвал небольшую сенсацию, когда пообещал уйти из политики, пожаловавшись на нехватку сил.

Из уст Явлинского, который привык быть в центре внимания внутри своей карликовой партии, слышать такое было крайне непривычно. Конечно, однажды он ушел было в тень, уступив бразды правления в «Яблоке» Сергею Митрохину, однако позднее вернулся и снова начал все решать сам.

Впрочем, уже спустя несколько часов сенсация сдулась. из Григорий Явлинский вечером в пятницу опроверг сам себя. «Я говорил об исчерпанности моих возможностей... только я не договорил до конца, я имел в виду, что я исчерпал свои возможности по отращиванию бороды, по изменению своего имиджа. Вот во внешности ничего нового сделать не могу, во всех остальных смыслах, я об исчерпанности возможностей пока не говорил. Правда, я говорил, что нужны новые кандидаты в президенты, я хотел с ними помериться силой. Вот, о чем я хотел сказать», – прокомментировал сам себя Явлинский.

Ранее в пятницу, как сообщала газета ВЗГЛЯД, на заседании партийного бюро политик заявил, что исчерпал свои возможности, и призвал готовить нового кандидата к следующим выборам главы государства. «Все мои возможности исчерпаны – вот, ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их», – вздохнул Явлинский.

На прошедших 18 марта выборах президента Явлинский получил 1,05% голосов, оказавшись на пятом месте. За него проголосовали 769 тыс. 644 человека. Больше двух десятилетий назад, на выборах 1996 года Явлинский получал гораздо больше – 7,34% голосов, и занял четвертое место после Бориса Ельцина, Геннадия Зюганова и Александра Лебедя.

После того, как Явлинский передумал уходить и сам себя опроверг, его соратники по партии тоже стали опровергать возможность ухода Явлинского. Глава московского «Яблока» Сергей Митрохин даже заявил, что Явлинский мог бы принять участие в следующих президентских выборах. «Не вижу в этом ничего плохого. Если у партии будет какой-то другой кандидат через шесть лет, более сильный – тогда посмотрим. Пока я не вижу такой фигуры у нас в партии», – сказал Митрохин газете ВЗГЛЯД.

Политик назвал результат Явлинского на последних президентских выборах «очень хорошим». «Его избирательная кампания была самая содержательная. Результат, который отложился, не имеет никакого отношения к качеству к личности Григория Явлинского. Он сделал, чтобы донести правдивую информацию о состоянии страны», – считает Митрохин.

На эту тему

В свою очередь руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев убежден, что Явлинский перестал «адекватно оценивать себя и свои возможности» и для большинства избирателей представляет «даже не вчерашний, а позавчерашний день».

«Он законченный лузер. Как политику ему больше ничего не светит. Надо давать дорогу молодым. «Яблоко» остается партией любителей Явлинского. Упреки в сектантстве мне кажутся небеспочвенными. Сам Явлинский живет воспоминаниями о прошлом, о былых заслугах и успехах, о том, как он получил 7% на выборах президента в 1996 году», – сказал Калачев газете ВЗГЛЯД.

По мнению политолога, «Яблоку» нужно искать новых лидеров со стороны, пользуясь законной возможностью выдвигать кандидата – своего сторонника, без партийного билета.

«Даже в рядах самого «Яблока» можно найти людей более интересных. На этих выборах еще до того, как Собчак заявила о своем выдвижении, «Яблоко» могло сыграть на опережение, заявив, например, председателя партии Эмилию Слабунову или Галину Ширшину, советника председателя, экс-мэра Петрозаводска. В таком случае уже Ксения Собчак выглядела бы как спойлер кандидата от «Яблока», – считает эксперт.

Но Калачев сомневается в возможностях «Яблока» найти кандидата, который помог бы партии раскрыть потенциал. «До следующих президентских выборов должны пройти выборы в Госдуму. Наверняка Григорий Алексеевич захочет возглавить списки «Яблока». Он явно воспринимает «Яблоко» как свою частную собственность и не хочет передавать партию кому бы то ни было. В этом смысле он похож на Касьянова», – полагает Калачев, добавляя:

Видимо, партия должна умереть вместе с ним»,

На взгляд эксперта, при таком высоком антирейтинге партии стоит задуматься не только о смене лидера, но и ребрендинге.

Напомним, известность Явлинскому пришла в 1989 году, когда он возглавил группу экономистов, разработавших программу радикальных экономических реформ в СССР «400 дней доверия». Через год на основе этой программы, уже будучи в статусе вице-премьера РСФСР молодой экономист предложил в соавторстве концепцию экономических изменений под заголовком «500 дней». Впрочем, программа так и не была целиком реализована.

В 1993 году Явлинский становится одним из основателей избирательного объединения «ЯБЛоко» (блок Явлинского, Болдырева и Лукина). В дальнейшем возглавлял в качестве председателя одноименную общественно-политическую организацию. В 2001-2008 годы единолично возглавлял партию «Яблоко». Летом 2008 года отказался от переизбрания на должность председателя, уступив место Сергею Митрохину, и стал членом политкомитета. Был депутатом Госдумы первого (1993-1996), второго (1995-1999) и третьего (1999-2003) созывов, возглавляя одноименную фракцию. Баллотировался в президенты России в 1996 (7,4%) и 2000 (5,8%) годах.