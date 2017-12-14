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7 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Нефть для рубля оказалась важнее чудачеств Трампа

Рынки то впадали в панику, то в эйфорию от заявлений Дональда Трампа в адрес КитаяФото: Kevin Lamarque/Reuters
Мировые финансовые рынки последние несколько дней трясло, и причиной этому стали экспрессивные заявления президента США по поводу торговых отношений с Китаем. Казалось бы, все это должно сказываться на рубле – однако его состояние оказалось на редкость стабильным. С чем связана такая устойчивость российской валюты? Подробности...
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Явлинский пообещал не метить на президентство и тут же передумал

Григорий Явлинский делает все для того, чтобы стать могильщиком «Яблока»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Он законченный лузер. Как политику ему больше ничего не светит». Такими словами аналитики встретили сенсационные заявления лидера «Яблока» Григория Явлинского о том, что его силы иссякли и он готов уступить место в партии другому лидеру. Впрочем, Явлинский быстро передумал и дал понять, что пошутил. Похоже, «Яблоко» остается сектой любителей Явлинского и уйдет только вместе со своим основателем. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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          Явлинский пообещал не метить на президентство и тут же передумал

          Григорий Явлинский делает все для того, чтобы стать могильщиком «Яблока»   7 апреля 2018, 09:10
          Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Он законченный лузер. Как политику ему больше ничего не светит». Такими словами аналитики встретили сенсационные заявления лидера «Яблока» Григория Явлинского о том, что его силы иссякли и он готов уступить место в партии другому лидеру. Впрочем, Явлинский быстро передумал и дал понять, что пошутил. Похоже, «Яблоко» остается сектой любителей Явлинского и уйдет только вместе со своим основателем.

          Один из старейших политиков России, ветеран президентских выборов, основатель собственной партии – по сути партии одного человека – 65-летний Григорий Явлинский в пятницу днем вызвал небольшую сенсацию, когда пообещал уйти из политики, пожаловавшись на нехватку сил.

          Из уст Явлинского, который привык быть в центре внимания внутри своей карликовой партии, слышать такое было крайне непривычно. Конечно, однажды он ушел было в тень, уступив бразды правления в «Яблоке» Сергею Митрохину, однако позднее вернулся и снова начал все решать сам.  

          Впрочем, уже спустя несколько часов сенсация сдулась.  из Григорий Явлинский вечером в пятницу опроверг сам себя. «Я говорил об исчерпанности моих возможностей... только я не договорил до конца, я имел в виду, что я исчерпал свои возможности по отращиванию бороды, по изменению своего имиджа. Вот во внешности ничего нового сделать не могу, во всех остальных смыслах, я об исчерпанности возможностей пока не говорил. Правда, я говорил, что нужны новые кандидаты в президенты, я хотел с ними помериться силой. Вот, о чем я хотел сказать», – прокомментировал сам себя Явлинский.

          Ранее в пятницу, как сообщала газета ВЗГЛЯД, на заседании партийного бюро политик заявил, что исчерпал свои возможности, и призвал готовить нового кандидата к следующим выборам главы государства. «Все мои возможности исчерпаны – вот, ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их», – вздохнул Явлинский.

          На прошедших 18 марта выборах президента Явлинский получил 1,05% голосов, оказавшись на пятом месте. За него проголосовали 769 тыс. 644 человека. Больше двух десятилетий назад, на выборах 1996 года Явлинский получал гораздо больше – 7,34% голосов, и занял четвертое место после Бориса Ельцина, Геннадия Зюганова и Александра Лебедя.

          После того, как Явлинский передумал уходить и сам себя опроверг, его соратники по партии тоже стали опровергать возможность ухода Явлинского. Глава московского «Яблока» Сергей Митрохин даже заявил, что Явлинский мог бы принять участие в следующих президентских выборах. «Не вижу в этом ничего плохого. Если у партии будет какой-то другой кандидат через шесть лет, более сильный – тогда посмотрим. Пока я не вижу такой фигуры у нас в партии», – сказал Митрохин газете ВЗГЛЯД.

          Политик назвал результат Явлинского на последних президентских выборах «очень хорошим». «Его избирательная кампания была самая содержательная. Результат, который отложился, не имеет никакого отношения к качеству к личности Григория Явлинского. Он сделал, чтобы донести правдивую информацию о состоянии страны», – считает Митрохин.

          В свою очередь руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев убежден, что Явлинский перестал «адекватно оценивать себя и свои возможности» и для большинства избирателей представляет «даже не вчерашний, а позавчерашний день».

          «Он законченный лузер. Как политику ему больше ничего не светит. Надо давать дорогу молодым. «Яблоко» остается партией любителей Явлинского. Упреки в сектантстве мне кажутся небеспочвенными. Сам Явлинский живет воспоминаниями о прошлом, о былых заслугах и успехах, о том, как он получил 7% на выборах президента в 1996 году», – сказал Калачев газете ВЗГЛЯД.

          По мнению политолога, «Яблоку» нужно искать новых лидеров со стороны, пользуясь законной возможностью выдвигать кандидата – своего сторонника, без партийного билета.

          «Даже в рядах самого «Яблока» можно найти людей более интересных. На этих выборах еще до того, как Собчак заявила о своем выдвижении, «Яблоко» могло сыграть на опережение, заявив, например, председателя партии Эмилию Слабунову или  Галину Ширшину, советника председателя, экс-мэра Петрозаводска. В таком случае уже Ксения Собчак выглядела бы как спойлер кандидата от «Яблока», – считает эксперт.

          Но Калачев сомневается в возможностях «Яблока» найти кандидата, который помог бы партии раскрыть потенциал. «До следующих президентских выборов должны пройти выборы в Госдуму. Наверняка Григорий Алексеевич захочет возглавить списки «Яблока». Он явно воспринимает «Яблоко» как свою частную собственность и не хочет передавать партию кому бы то ни было. В этом смысле он похож на Касьянова», – полагает Калачев, добавляя:

          Видимо, партия должна умереть вместе с ним»,

          На взгляд эксперта, при таком высоком антирейтинге партии стоит задуматься не только о смене лидера, но и ребрендинге.

          Напомним, известность Явлинскому пришла в 1989 году, когда он возглавил группу экономистов, разработавших программу радикальных экономических реформ в СССР «400 дней доверия». Через год на основе этой программы, уже будучи в статусе вице-премьера РСФСР молодой экономист предложил в соавторстве концепцию экономических изменений под заголовком «500 дней». Впрочем, программа так и не была целиком реализована.

          В 1993 году Явлинский становится одним из основателей избирательного объединения «ЯБЛоко» (блок Явлинского, Болдырева и Лукина). В дальнейшем возглавлял в качестве председателя одноименную общественно-политическую организацию. В 2001-2008 годы единолично возглавлял партию «Яблоко». Летом 2008 года отказался от переизбрания на должность председателя, уступив место Сергею Митрохину, и стал членом политкомитета. Был депутатом Госдумы первого (1993-1996), второго (1995-1999) и третьего (1999-2003) созывов, возглавляя одноименную фракцию. Баллотировался в президенты России в 1996 (7,4%) и 2000 (5,8%) годах.


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