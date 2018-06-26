Россияне назвали самых популярных деятелей начала 20 века

Лидерами рейтинга деятелей начала 20 века, вызывающих симпатию у россиян, стали Николай II, Сталин и Ленин, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

ВЦИОМ провел исследование на тему Гражданской войны, столетие которой отмечается в этом году.

«Не все (деятели) связаны с Гражданской войной – например, Николай II. Мы попросили наших респондентов сказать, кто из них вызывает симпатию и антипатию. Результаты оказались парадоксальными», – сказал Федоров.

В результате на первом месте оказался Николай II – «человек, который не участвовал в Гражданской войне, но стал ее жертвой». Второе место занял Иосиф Сталин. «Конечно, он известен не столько и не сколько своим участием в Гражданской войне, а по другим причинам, но из песни слов не выкинешь», – отметил генеральный директор ВЦИОМ.

За Николая II голоса отдали 54% опрошенных, за Сталина – 51%, за Ленина – 49%. Негативные эмоции они вызывают у 23%, 28%, 29%, соответственно, передает ТАСС.

В остальном, согласно результатам опроса, явных героев и антигероев того времени не сформировано: так, многие опрошенные затруднились с ответом на вопрос о чувствах, вызываемых Милюковым (70%), Бухариным (56%), Деникиным (47%) и Керенским (43%).

О Махно и Троцком россияне склонны думать скорее отрицательно – о негативном отношении к ним заявили 58% и 46%, соответственно, о симпатии – 12% и 20%.