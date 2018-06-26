ВЦИОМ выяснил мнение россиян о Гражданской войне

Большинство россиян (58%) заявили, что Гражданская война была неизбежна, но разошлись в оценках ее причин, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ приурочил опрос об отношении россиян к периоду Гражданской войны к проведению выставки «Три цвета правды», проходящей в Музее современной истории России.

«Большинство (58%) считает, что Гражданской войны нельзя было избежать, обратного мнения придерживаются 36% опрошенных, утверждая, что можно было обойтись без кровопролития и решить все мирным путем», – передает РИА «Новости» материалы исследования.



При этом 54% опрошенных заявили, что большая часть населения была вынуждена вступить в войну, развязанную представителями отдельных политических сил.



По данным социологов, 35% респондентов считают, что главной причиной войны стало иностранное вмешательство, а 34% винят политику большевиков.

Информацию о Гражданской войне для 79% респондентов черпали из уроков истории в школе и вузе, 48% узнали о ней из книг, 30% из фильмов и сериалов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14 июня 2018 года среди 1 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2%.