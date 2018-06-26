Суд взыскал с Навального 1 рубль по иску Прохорова

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести и достоинства к блогеру Алексею Навальному, взыскав с последнего 1 рубль.

«Исковые требования Прохорова к Навальному о взыскании 1 рубля и опровержении распространенной информации удовлетворить», – огласила решение судья Марина Васина, передает ТАСС.

В иске речь шла о материале Навального под названием «Как олигарх платил взятку вице-премьеру». Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть распространенные сведения, удалить спорный материал и взыскать с ответчика 1 рубль.