Трампа обеспокоили действия просирийских сил

Президент США Дональд Трамп на встрече с королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном выразил обеспокоенность действиями просирийских сил на юго-западе Сирии, говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Трамп подчеркнул свою цель: противодействие пагубному влиянию Ирана в Сирии и везде на Ближнем Востоке, а также выразил обеспокоенность нападениями на юго-западе Сирии (сил), находящихся на стороне сирийского режима», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома.

Напомним, 15 июня Госдепартамент предупредил Дамаск, что Соединенные Штаты «предпримут решительные и надлежащие шаги» в случае начала наступления сирийских правительственных сил на позиции боевиков в юго-западной части страны.