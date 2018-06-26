Австрийские бизнесмены раскритиковали санкции против России

Австрийский бизнес несет большие финансовые потери из-за экономических санкций ЕС в отношении России, которые лишь наносят ущерб местной промышленности, сообщает Oberösterreichische Nachrichten.

По словам руководителя Института экономики Верхней Австрии Готфрида Кнайфеля, «де-факто санкции стали для предприятий выстрелом в собственное колено», передает РИА «Новости».

Так, из-за санкций объемы продаж компании Greisinger, которая занимается производством мясной продукции и работает с Россией с 1990-х годов, всего за один день сократились с 13,5 млн евро почти до нуля и потери составили более 12,5% оборота.

Другая австрийская компания «Бакальдрин», занимающаяся производством специальных добавок для хлебопекарной промышленности, была вынуждена перенести производство в третьи страны, потратив значительные средства, чтобы продолжать работать с Россией.

По данным издания, многим австрийским компаниям приходится искать обходные пути, чтобы продолжать экспортировать товары в Россию.

Говоря о вреде санкций, профессор экономики из Линца Фридрих Шнайдер подчеркнул, что экспорт из ЕС в Россию с 2013 года по 2016 год уменьшился на треть.

На прошлой неделе депутат Европарламента, вице-президент «Национального фронта» Франции Николя Бе заявил, что Венгрия, Австрия и Италия могут выступить за пересмотр антироссийских санкций, так как они абсолютно контрпродуктивны.

Напомним, срок действия секторальных санкций ЕС против России истекает 31 июля. Между тем, стало известно о планах ЕС продлить санкции против России на саммите ЕС 28-29 июня.