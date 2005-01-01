Голкипер сборной Марокко рассказал о своих впечатлениях о России

Вратарь сборной Марокко по футболу Яссин Буну после завершения игры с командой Испании, которая прошла в понедельник в Калининграде, рассказал о своих впечатлениях о России.

Буну отметил, что в России очень хорошие стадионы, дружелюбные люди и очень красивые города, передает ТАСС.

«Больше всего мне понравились Москва и Санкт-Петербург», – признался голкипер сборной Марокко, команда которого заняла последнее место в группе B и покидает чемпионат в России.

По словам Буну, игра с испанцами была важна для его команды, даже несмотря на то, что сборная Марокко уже не могла претендовать на выход из группы. «Мы все равно старались показать хорошую игру, так как на нас смотрели наши болельщики», – добавил вратарь.

Накануне сборная Испании по итогам игры с командой Марокко заняла первое место в группе B группового этапа ЧМ, обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу и став соперником сборной России в предстоящем матче на столичном стадионе «Лужники», который пройдет 1 июля.

После игры полузащитник сборной Испании Иско, забивший единственный мяч в ворота сборной Марокко, выразил уверенность, что российская команда станет для испанцев опасным соперником в плей-офф чемпионата мира и способна показать хороший футбол.