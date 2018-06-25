В сочинский суд прислали иск в конверте с изображением пыток судьи

Центральный районный суд Сочи принял от заявителей иск в конверте, на котором была изображена картина «Сдирание кожи с продажного судьи».

Конверт отправили представители колхоза им. С.М.Кирова в станице Платнировской Кореновского района, сообщает Typodar.

«Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи» – картина-диптих нидерландского художника Герарда Давида, закончена в 1498 году. Картина была написана для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге. В настоящее время выставлена в Муниципальной художественной галерее в Брюгге.