Ключевой свидетель по делу Захарченко взят под госзащиту

Владелец сети ресторанов «Ла Маре» Мехди Дусс, рассказавший об эпизоде взяточничества бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, был взят под госзащиту, сообщают источники.

«Я реально опасаюсь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих родных и близких, поскольку дал показания, изобличающие преступные деяния Захарченко, который может мне отомстить», – сообщил Дусс в письме в СК, передает РИА «Новости».

Источник сообщил, что бизнесмен в заявлении попросил предоставить ему государственную защиту. По этой информации, Дусс рассказал следователю, что на электронную почту его компании пришло анонимное письмо с сообщением о возможном покушении на тунисского предпринимателя.

Ранее под госзащиту взяли генерал-майора полиции Алексея Лаушкина, который проходит свидетелем по делу Захарченко. По версии следствия, Дусс через посредников передал полковнику 800 тыс. долларов за покровительство. Посредниками при передаче взятки были Лаушкин и сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин. Дусс также оформил для Захарченко дисконтную карту ресторанов его сети.

Полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток.