Ополченцы ДНР уничтожили принадлежащую ВСУ технику НАТО

Взгляд
25 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
Разделы

Что предлагается доработать в пенсионной реформе

Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионахФото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.  Подробности...
Перейти а раздел…

Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
Перейти а раздел…

Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Лукашенко припугнул региональные власти потерей Белоруссией суверенитетаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Белоруссии неожиданно заявил, что если его страна провалит выполнение экономических задач, то ей не останется ничего иного, кроме как войти в состав «какого-то другого государства». Не исключил и он развязывания войны по «украинскому сценарию». Что стоит за этими заявлениями белорусского лидера и кому именно он хочет послать «сигнал»? Подробности...
Перейти а раздел…

Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
Перейти а раздел…

Загробные беды главного безбожника СССР

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...

Когда в США убивают рэперов, в России умирает шансон

Максим Ваганов, публицист
Самые крупные исполнители блатной музыки ушли из жизни в лихие 90-е. Вспомните хотя бы Круга. Или Наговицына, который хоть и не был убит, но все равно умер в возрасте 31 года. Наши, так сказать, Бигги и Тупак. Подробности...

Главный вызов будущего, на который нужно найти ответ

Маринэ Восканян, публицист (Экспертный центр Всемирного Русского Народного Собора)
У стран БРИКС может быть вполне позитивная общая повестка. И она может состоять не только в чисто прагматическом создании системы единых расчетов в собственных валютах и общих банков. А лежать совершенно в другой плоскости. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
      Подробности...

      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Писательница Людмила Улицкая заявила о «сильном цивилизационном отставании» России от Европы. Что вы думаете по этому поводу?
        • Да, Россия сильно отстает

        • Россия отстает, но незначительно

        • Россия ни в чем не отстает от Европы

        • Россия опережает Европу

        Первые победы России на чемпионате мира по футболу - это:
        • Случайность

        • Закономерность

        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:На американском сегменте МКС отказала одна из систем жизнеобеспечения
          В Госдуму внесли законопроект о миграционной амнистии для украинских беженцевВ ДНР заявили о наступлении силовиков под МариуполемРоссияне выступили за назначение «пенсии по молодости»Известный российский хоккеист погиб в аварии на водном мотоцикле
          Скворцова назвала преимущество пенсионной реформыСына иностранного дипломата похитили в КиевеПередачу «Адмирала Горшкова» ВМФ перенеслиФутболиста сборной Украины засыпали оскорблениями из-за фото в России
          ЕК предъявила США претензии из-за «Северного потока»Волгоград избавился от главной «околофутбольной» проблемыЦуркан заподозрили в передаче Западу данных о важной сделке с ТурциейОт жары в припаркованном автомобиле погибли две девочки в Ростове-на-Дону

          Главная тема


          НАТО имитирует бессилие ради подготовки войны с Россией

          политическая реакция


          Акция украинских националистов «ужаснула» США и Канаду

          «кто-то расстроится»


          «Самая красивая» фанатка ЧМ-2018 ответила на сообщения о съемках в порно

          концепция Сахарова


          Россия вернулась к идее создания сверхмощной ядерной торпеды

          «разница догоняния»


          Улицкая рассказала Украине об «отсталости» России

          армия и вооружение


          «Смертоносный» Су-34 назван лучшим ударным истребителем в мире

          фальсификация истории


          В Госдуме ответили на заявление Ницой о «краже» названия «Русь» у Украины

          гражданская война


          Появились сведения о массовом уничтожении российских беспилотников на Украине

          «они должны уйти»


          Лидер «Океана Эльзы» рассказал о главных страхах Киева

          «эмиссар Трампа» в Москве


          Дмитрий Дробницкий: «Проблема Болтона» не в том, что он вел себя как «ястреб» и русофоб

          «Добро пожаловать в Америку»


          Егор Холмогоров: Трампу удалось в очередной раз выкопать себя из могилы

          грузинский пенсионер


          С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

          на ваш взгляд


          Писательница Людмила Улицкая заявила о «сильном цивилизационном отставании» России от Европы. Что вы думаете по этому поводу?

          Ополченцы ДНР уничтожили принадлежащую ВСУ технику НАТО

             25 июня 2018, 18:15
          Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Батальон «Сомали» самопровозглашенной ДНР уничтожил украинскую систему интерактивного управления боем под поселком Зайцево, сообщают источники.

          Система находилась возле школы в Зайцево, в 600 метрах от позиций бойцов «Сомали», сообщает Daily Storm со ссылкой на свой источник.

          По его словам, украинские силовики применяли систему интерактивного боя, чтобы корректировать стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по оборонительным укреплениям батальона «Сомали».

          Боец с позывным Дер рассказал, что в районе Зайцево проходят бои между ополченцами ДНР и ВСУ. «Мы здесь усиливаем [позиции], все хорошо у нас. Готовы к любому развитию событий», – сказал он.

          По его словам, украинский танк в ходе боя разрушил стену школы в Зайцево. «Здесь раньше люди жили, дети бегали, а уже все. Все разбито», – отметил боец.

          Дер также сообщил, что украинские силовики используют «все запрещенное вооружение». ВСУ под Зайцево применяют танки, минометы, самоходные артиллерийские установки и крупнокалиберное оружие. 

          «Снайпера здесь еще бегают постоянно с крупнокалиберными снайперками. Но мы готовы ко всему. Мы здесь находимся определенное время, просто усиливаемся, укрепляем свои позиции. Все будет по плану, все будет хорошо», – добавил боец.

          Информационные системы управления боем представляют собой оборудование и средства, которые собирают, обрабатывают, хранят, показывают и распределяют информацию. В них входят компьютеры, аппаратное и программное обеспечение, средства связи, а также методы и процедуры их использования. ВСУ получают такие системы от спонсоров из НАТО.

          Ранее украинский блогер случайно раскрыл использование ВСУ запрещенных мин в Донбассе.

          Накануне в ДНР сообщали, что ожидают активизации украинских силовиков и провокаций, связанных с визитом в Донбасс британской делегации.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............