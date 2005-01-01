Батальон «Сомали» самопровозглашенной ДНР уничтожил украинскую систему интерактивного управления боем под поселком Зайцево, сообщают источники.

Система находилась возле школы в Зайцево, в 600 метрах от позиций бойцов «Сомали», сообщает Daily Storm со ссылкой на свой источник.

По его словам, украинские силовики применяли систему интерактивного боя, чтобы корректировать стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по оборонительным укреплениям батальона «Сомали».

Боец с позывным Дер рассказал, что в районе Зайцево проходят бои между ополченцами ДНР и ВСУ. «Мы здесь усиливаем [позиции], все хорошо у нас. Готовы к любому развитию событий», – сказал он.

По его словам, украинский танк в ходе боя разрушил стену школы в Зайцево. «Здесь раньше люди жили, дети бегали, а уже все. Все разбито», – отметил боец.

Дер также сообщил, что украинские силовики используют «все запрещенное вооружение». ВСУ под Зайцево применяют танки, минометы, самоходные артиллерийские установки и крупнокалиберное оружие.

«Снайпера здесь еще бегают постоянно с крупнокалиберными снайперками. Но мы готовы ко всему. Мы здесь находимся определенное время, просто усиливаемся, укрепляем свои позиции. Все будет по плану, все будет хорошо», – добавил боец.

Информационные системы управления боем представляют собой оборудование и средства, которые собирают, обрабатывают, хранят, показывают и распределяют информацию. В них входят компьютеры, аппаратное и программное обеспечение, средства связи, а также методы и процедуры их использования. ВСУ получают такие системы от спонсоров из НАТО.

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