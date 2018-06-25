Путин дал российское гражданство пострадавшей в Сирии украинке

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства пострадавшей при обстреле в Алеппо уроженке Украины.

«Принять в гражданство РФ Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

7 июня Путин в ходе прямой линии пообещал дать гражданство России гражданке Украины, которая жила в Алеппо и помогала российским войскам, однако получила тяжелые травмы при обстреле и теперь находится в военном госпитале в Петербурге.