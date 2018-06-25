Назначен новый председатель ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила швейцарского парламентария Лилиан Мори Паскье пятым за этот год председателем Ассамблеи.

Паскье была единственным кандидатом на пост глава Ассамблеи. Парламентарии «утвердили» ее аплодисментами, передает РИА «Новости».

В прошлом году ПАСЕ отправила в отставку испанца Педро Аграмунта после его поездки в Сирию. До избрания нового главы, функции председателя исполнял британец Роджер Гейл. Во второй половине октябрьской сессии из политгруппы Аграмунта на пост главы ПАСЕ была избрана Стелла Кириакидес.

В январе 2018 года, когда очередь перешла к социалистам, был избран Микеле Николетти, который ушел в отставку из-за проигрыша в марте этого года на выборах в Италии.