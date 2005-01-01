Песков рассказал об отношении Путина к снижению рейтинга правительства

Президент Владимир Путин прагматично относится к изменению рейтинга власти на фоне пенсионной реформы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя данные ВЦИОМ о снижении оценок работы правительства.

Песков напомнил, что Путин пока «не принимает участие в экспертных обсуждениях, которые ведутся в целях окончательного формирования позиции» по пенсионной реформе, передает ТАСС.

В то же время Песков отметил, что тема повышения пенсионного возраста является социально значимой и резонансной, и подлежит «дальнейшему скрупулезному разъяснению».

«Общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей. Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится и для него главное – это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей всегда для него превыше всего», ­– добавил Песков.

На прошлой неделе социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщили о снижении рейтинга правительства в июне, эксперты объясняют это ростом цен на бензин в стране.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что планируется доработать в пенсионной реформе.