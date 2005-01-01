В Подмосковье изготовили шоколадную фигуру Месси в натуральную величину

В подмосковных Бронницах, где во время чемпионата мира по футболу тренируется сборная Аргентины, в воскресенье представили шоколадный торт-копию капитана аргентинской команды Лионеля Месси, которому 24 июня исполнился 31 год.

Торт выполнен в виде футбольного поля весом 150 кг, в центре которого располагается 170 сантиметровая фигура футболиста в натуральную величину, которая сама по себе весит около 60 кг, передает ТАСС.

Российские кондитеры приготовили шоколадный торт футболисту в качестве сладкого подарка на день рождения, который капитан сборной Аргентины встретил в Подмосковье.

По словам главного кондитера Дарьи Малкиной, на создание шоколадной скульптуры ушло шесть дней.

Представители Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) настояли на том, чтобы фигура была передана в местный музей истории, а «футбольным полем» смогли угоститься все желающие. Самому же футболисту была передана точная копия Кубка мира по футболу из Гжели весом в три с половиной килограмма.

Представители AFA поблагодарили кондитеров и жителей города, отметив, что Россия всегда славилась гостеприимством и широкой душой.

Напомним, в минувший четверг сборная Хорватии разгромила Аргентину в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в результате команда Месси оказалась под угрозой вылета из ЧМ.

Ранее Месси не сумел забить пенальти во время игры с командой Исландии.