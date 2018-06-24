В Госдуме оценили отказ Асада разрешить Западу восстанавливать Сирию

Позиция сирийского президента Башара Асада, отказавшего Западу в возможности участвовать в послевоенном восстановлении его страны, является обоснованной, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Швыткин подчеркнул, что западная коалиция в прошлые этапы «борьбы с терроризмом» готовила различные вылазки и провокации с использованием якобы химического оружия. По его словам, доверие к Западу в этой связи «не просто подорвано, а полностью отсутствует», сообщает RT.

Депутат добавил, что главной целью западных стран является закрепление в регионе, а не помощь сирийскому народу. Он напомнил, что западная коалиция находится в САР незаконно.

Ранее в воскресенье Асад заявил, что не собирается привлекать Европу и США к проектам в области реконструкции страны после окончания войны.

Газета ВЗГЛЯД ранее публиковала мнение экономиста Антона Любича о том, какие риски для России таит восстановление Сирии.