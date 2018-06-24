Британия приготовилась к массовым протестам против Трампа

Власти Великобритании ожидают массовых протестов из-за визита президента США Дональда Трампа, сообщают СМИ.

Обеспечивать безопасность президента США будут до 10 тыс. офицеров полиции, которые должны оградить Трампа и от демонстрантов. На места митингов отправят минивэны с офицерами военной полиции, подготовленными к борьбе с уличными беспорядками.

Полицейский эскорт Трампа будет включать 40 полицейских машин и мотоциклистов, передает ТАСС со ссылкой на Mail on Sunday.

При этом появление Трампа в центре Лондона не планируется. Издание пишет, что 12 июля самолет Трампа приземлится в лондонском аэропорту Станстед. На вертолете президента США доставят в резиденцию американского посла. Трамп посетит Бленхеймский дворец у Вудстока, где состоится ужин.

Напомним, в Букингемском дворце выражали недовольство приглашением Трампа в Британию, в январе 2017 года петиция с требованием отменить официальный визит главы Белого дома в Лондон собрала более 1,5 млн голосов.