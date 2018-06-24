В результате взрыва в Аддис-Абебе пострадали более 150 человек

Один человек погиб, 156 человек пострадали в результате взрыва в Аддис-Абебе, сообщил минздрав Эфиопии.

Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reporter Ethiopia.

Напомним, в субботу было совершено покушение на премьер-министра страны Абия Ахмеда – в сторону трибуны, где выступал глава кабмина, бросили гранату. Премьер не пострадал.

Были задержаны девять сотрудников службы безопасности.