Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Трамп заявил, что доверяет. По мнению главы Белого дома, у них сложились «очень хорошие отношения».

«Между нами возникла хорошая химия», – приводит РИА «Новости» его слова со сылкой на TBN.

Глава американского государства считает, что Ким Чен Ын желает «сделать что-то хорошее» для КНДР, возможно, «для своей семьи или для себя».

«Но он хочет сделать правильную вещь», – заявил Трамп.

Выступая в Лас-Вегасе на форуме республиканцев, Трамп заявил, что у КНДР есть «огромный потенциал» и северокорейский лидер «это видит».

«Много великих вещей произойдет. Нам очень помогли Южная Корея, Япония, Китай», – заявил Трамп, отметив, что сейчас КНДР не проводит военные испытания, хотя раньше «это происходило каждую неделю».

«Недавно мне позвонил премьер-министр Японии (Синдзо) Абэ, и Япония настолько благодарна, что ракеты больше не летают над Японией», – рассказал президент США.

По словам Трампа, северокорейский лидер – «умный, жесткий, великий переговорщик», который «видит великое будущее для Северной Кореи».

Трамп заявил, что США и КНДР «достигли великого прогресса», причем случилось это «быстрее, чем кто-либо мог подумать», хотя перед избранием Трампа президентом все выглядело так, будто США «начнут войну с Северной Кореей, которая могла бы унести жизни 50 млн людей».

Напомним, встреча лидеров США и КНДР состоялась в июне на сингапурском острове Сентоса.