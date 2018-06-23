Представитель Партии пенсионеров: После реформы пенсия значительно вырастет

Мы провели подсчеты и пришли к выводу: после реформы пенсии в Дагестане будут расти на 1 тыс. рублей ежемесячно, – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь регионального политсовета Партии пенсионеров Абдурахман Магомедов.

«Я считаю, что это повышение пенсионного возраста – необходимая мера. Не совсем популярная пока, но необходимая», – отметил член президиума Центрального совета Партии пенсионеров России, глава политсовета отделения партии в Дагестане Абдурахман Магомедов.

«Мы посчитали: в Дагестане с учетом инфляции среднемесячное повышение составляет 170 рублей, – подчеркивает собеседник. – После проведения реформы пенсии здесь, конечно, вырастут в разы», – уверен Магомедов.

Подсчеты, проведенные его коллегами, показывают, что ежемесячно будет добавляться по 1 тыс. рублей. «Это же за год 12 тысяч. Сравните 170 рублей и тысячу», – отметил представитель руководства ППР.

Напомним, глава Партии пенсионеров Николай Чеботарев назвал важным проведение продуманной пенсионной реформы с широким общественным обсуждением, чтобы способствовать росту пенсий.