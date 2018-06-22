Исландские фанаты нашли способ борьбы с мошкой на ЧМ-2018

Болельщики сборной Исландии закупили сетки для лица в целях защиты от назойливых насекомых.

Фанаты приобрели лицевые сетки перед матчем Исландии и Нигерии в Волгограде, передает ТАСС. Сообщается, что в последние дни количество мошки в городе уменьшилось.

Ранее власти Волгоградской области отчитались в успешном противостоянии с засильем мошки, на которую жаловались футболисты сборной Англии после матча с Тунисом.

Игрок сборной Англии Гарри Кейн, который в матче со сборной Туниса забил два гола, пожаловался на местную мошкару. До этого британские СМИ писали, что полчища летающих насекомых сеют хаос в Волгограде, мешая футбольным фанатам, игрокам и журналистам.