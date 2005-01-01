Объявлено о завершении финансового кризиса вокруг Греции

Финансовый кризис вокруг Греции урегулирован, сообщил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

Еврогруппа утвердила завершение третьей и последней программы макрофинансовой помощи Греции. Сроки погашения кредитов стабфонда зоны евро продлены на 10 лет, Греции предоставлен 10-летний льготный период по выплате процентов, согласован последний транш в 15 млрд евро, сообщил председатель группы Марио Сентено.

«Финансовый кризис вокруг Греции сегодня завершен», – приводит ТАСС слова Московиси.

Он отметил, что Grexit удалось избежать дважды – в 2012 и 2015 годах. От Греции теперь ждут продолжения курса реформ.

Финансовые льготы для Афин коснутся макрофинансовых кредитов на общую сумму 96,6 млрд евро.

При этом глава МВФ Кристин Лагард заявила, что способность Греции обслуживать задолженность все еще вызывает сомнения.

Греция выйдет из-под действия последней программы помощи в августе, имея запас ликвидности в 24,1 млрд евро, достаточный для выплаты процентов по задолженности в течение 22 месяцев.

В 2015 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что Греция не покинет европейскую валютную зону, - именно к такому результату и стремилась Еврокомиссия с самого начала финансового кризиса.