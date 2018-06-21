Предложено установить единый размер прожиточного минимума российского пенсионера

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21 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Мировой экономике пообещали новую катастрофу

Российские и западные экономисты видят риски нового кризиса на горизонтеФото: Simone Brandt/imagebroker.com/
Global Look Press
Новая волна кризиса может накрыть мировую экономику уже через год. По крайней мере, все больше экономистов сходятся во мнении, что мир движется к очередной катастрофе. Что заставляет специалистов предупреждать мир об опасности, в чем эта угроза может выражаться и готова ли Россия к такому повороту событий? Подробности...
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Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

Вахтанга Кикабидзе, оказывается, раздражают серп и молот на гербе СССРФото: РИА Новости
Вахтанга Кикабидзе любят в России, несмотря ни на что: герой «Мимино» остается одним из символов советского кино. Но сам лауреат Государственной премии СССР периодически говорит такое, что вызывает массовое возмущение со стороны его бывших сограждан. Вот и сейчас он рассказал, как ненавидит герб СССР и как радовался распаду нашего общего государства. Как к этому относиться? Подробности...
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Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

Пак Бёнг Хван, экс-министр Посольства Республики Корея в Российской Федерации
Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина. Подробности...
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          Предложено установить единый размер прожиточного минимума российского пенсионера

          21 июня 2018, 11:28

          Текст: Ольга Никитина

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          Министерство труда предлагает с октября установить единый прожиточный минимум для пенсионеров по всей стране, чтобы обеспечить социальную доплату к пенсии.

          В сообщении Минтруда говорится о необходимости введения единых подходов к определению величины прожиточного минимума пенсионера по всей России.

          Предлагается устанавливать этот показатель в целом по России и во всех регионах на соответствующий финансовый год «в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года, устанавливаемой в соответствии с п. 1 и 2 ст. 4 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», передает ТАСС сообщение Минтруда.

          Ведомство подчеркивает, что величина социальной доплаты к пенсии в ряде регионов необоснованно занижена, а в некоторых других – завышена. По данным министерства, в 14 регионах установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше среднегодовой величины за 2017 год, а в 71 субъекте – больше.

          Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу – октябрь 2018 года.

          По данным ПФР, в этом году средний размер прожиточного минимума пенсионера в России составляет 8 тыс. 726 рублей, в Москве – более 11 тыс. рублей, а в Камчатском крае – более 16,5 тыс. рублей.

          Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сказал, на сколько будут проиндексированы пенсии в ближайшие два года.


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