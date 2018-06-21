Предложено установить единый размер прожиточного минимума российского пенсионера

Министерство труда предлагает с октября установить единый прожиточный минимум для пенсионеров по всей стране, чтобы обеспечить социальную доплату к пенсии.

В сообщении Минтруда говорится о необходимости введения единых подходов к определению величины прожиточного минимума пенсионера по всей России.

Предлагается устанавливать этот показатель в целом по России и во всех регионах на соответствующий финансовый год «в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года, устанавливаемой в соответствии с п. 1 и 2 ст. 4 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», передает ТАСС сообщение Минтруда.

Ведомство подчеркивает, что величина социальной доплаты к пенсии в ряде регионов необоснованно занижена, а в некоторых других – завышена. По данным министерства, в 14 регионах установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше среднегодовой величины за 2017 год, а в 71 субъекте – больше.

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу – октябрь 2018 года.

По данным ПФР, в этом году средний размер прожиточного минимума пенсионера в России составляет 8 тыс. 726 рублей, в Москве – более 11 тыс. рублей, а в Камчатском крае – более 16,5 тыс. рублей.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сказал, на сколько будут проиндексированы пенсии в ближайшие два года.