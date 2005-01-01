Игрокам сборной Уругвая перед игрой с Россией поставили ультиматум

Сборная Уругвая в матче с Россией обязана «выиграть или умереть», заявил своим игрокам тренер Оскар Табарес.

По словам Табареса, его футболисты находятся в отличной форме и намерены показать игру высокого уровня, передает URA.ru.

«Матч с Россией для нас важный. Мы должны выиграть на поле или умереть. Мы хотим победить», – заявил наставник уругвайцев, отмечает «Пятый канал».

Матч Россия – Уругвай пройдет 25 июня на стадионе «Самара Арена». Сборные России и Уругвая после двух матчей набрали по шесть очков и лидируют в группе А. В очном противостоянии две команды выявят победителя группы и определят себе соперников по 1/8 финала.