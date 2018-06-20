Москва предупредила о готовности ответить на активность НАТО в Закавказье

Москва, Сухум и Цхинвал в ходе очередного раунда женевских консультаций по безопасности в Закавказье подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные шаги в связи с усиливающейся активностью НАТО в регионе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Представители России, Абхазии и Южной Осетии подчеркнули неприятие усиливающейся активности НАТО в регионе, представляющей серьезную угрозу безопасности в регионе», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что грузинская делегация фактически отказалась гарантировать неприменение силы в отношении Абхазии и Южной Осетии, настаивая на американском варианте совместного заявления, который фактически выводит абхазов и югоосетин за рамки документа о неприменение силы.

В среду министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России на фоне истеричной риторики Польши и стран Балтии о «русском вторжении».

Напомним, в конце мая в Совфеде не исключили, что НАТО может нарушить собственные правила и принять Грузию в альянс, чтобы надавить на Россию. Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал предполагаемые сроки вступления страны в НАТО.