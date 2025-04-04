Песков заявил о сложности вопроса возможных гарантий безопасности для Украины

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что в Кремле пока воздерживаются от раскрытия возможных гарантий для Украины. По его словам, это сложная тема, требующая переговоров и обсуждений, и на данный момент невозможно назвать конкретные параметры. Песков подчеркнул, что любые гарантии должны тщательно обсуждаться, но на данный момент конкретные детали остаются неясными, передает ТАСС.

По итогам визита в Вашингтон Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству, также сделал заявление по этому вопросу. Он отметил, что вступление Украины в НАТО невозможно, однако определенные формы гарантий безопасности могут быть приемлемы.

Ранее Bloomberg сообщал, что США ожидают отчета спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева перед российским лидером Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.

