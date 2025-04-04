Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.0 комментариев
Песков заявил о сложности вопроса возможных гарантий безопасности для Украины
Кремль считает тему возможных гарантий безопасности для Украины очень сложной и пока не раскрывает ее параметры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Кремле пока воздерживаются от раскрытия возможных гарантий для Украины. По его словам, это сложная тема, требующая переговоров и обсуждений, и на данный момент невозможно назвать конкретные параметры. Песков подчеркнул, что любые гарантии должны тщательно обсуждаться, но на данный момент конкретные детали остаются неясными, передает ТАСС.
По итогам визита в Вашингтон Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству, также сделал заявление по этому вопросу. Он отметил, что вступление Украины в НАТО невозможно, однако определенные формы гарантий безопасности могут быть приемлемы.
Ранее Bloomberg сообщал, что США ожидают отчета спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева перед российским лидером Владимиром Путиным.
Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.