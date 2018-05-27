Власти Грузии назвали предполагаемые сроки вступления страны в НАТО

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе круглого стола в парламенте республики назвал предполагаемые сроки вступления страны в НАТО.

Квирикашвили выразил надежду на вступление Грузии в НАТО к 2021 году, когда республика отметит столетие со дня «советской оккупации», передает РИА «Новости».

По его словам, стремление Грузии в НАТО объясняется необходимостью «укрепления безопасности» страны.

«Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейского и евроатлантического содружества», – заявил Квирикашвили.

Он выразил надежду, что международное содружество, в частности Североатлантический альянс, «найдут силы, чтобы осуществить консолидацию этого важного решения».

По словам главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе, «Грузия всем показала, насколько она готова сделать следующие шаги», чтобы стать членом НАТО.

«Мы продолжим консультации с нашими партнерами, продолжим осуществлять реформы, что в конечном итоге, надеемся, скоро приведет нас к тому, что называется членство в НАТО», – заявил Джанелидзе телекомпании «Рустави 2».

Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили выразила мнение, что страна уже давно «готова взять на себя большую ответственность и стать членом альянса». «Наша цель, чтобы это произошло как можно скорее», – заявила Цихелашвили.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко, в свою очередь, заявил, что «двери НАТО открыты, и страна, в свою очередь, делает все в этом направлении».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля помощник генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Тачан Ильдем во время визита в Тбилиси пообещал Грузии поддержку альянса в ответ на «действия России».

Напомним, в пятницу главком НАТО в Европе призвал направить мощь США на Россию вместо террористов.