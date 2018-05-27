В Совфеде озвучили прогноз по вхождению Грузии в НАТО

Североатлантический альянс может нарушить собственные правила и принять Грузию, чтобы надавить на Россию, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

По его словам, вхождение в НАТО зависит не от желания Грузии. «Как известно, по правилам НАТО в альянс не берут страны, обремененные территориальными проблемами и неразрешенными военными конфликтами. Тут их полный набор», – приводит его заявление РИА «Новости».

Морозов заметил, что, учитывая последние тенденции в миропорядке, альянс может закрыть на это глаза «во имя дополнительного давления на Россию».

Формально принять Грузию в НАТО нельзя, однако если «перевесит желание еще сильнее надавить на Россию, то вариант найдется», уверен сенатор.

«С пониманием того, что это не сделает этот регион более безопасным», – заключил он.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал предполагаемые сроки вступления страны в НАТО.