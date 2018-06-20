Россию заподозрили в масштабной кибератаке на энергосектор Германии

Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (БФФ, контрразведка ФРГ) Ханс-Георг Маассен заявил, что Россия, возможно, стоит за масштабной кибератакой на немецкие энергетические компании.

«Modus operandi (образ действия) [преступников] на самом деле является одним из признаков того, что Россия могла контролировать кибератаку», – сказал Маассен, передает Reuters.

По его словам, есть несколько причин считать, что российские власти причастны к кибернападению.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на обвинения главы БФФ. «Мы не знаем, о чем он говорит», – заявил Песков.

Маассен не уточнил, сколько компаний подверглось кибератаке.

Неделю назад федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабной кибератаке под названием Berserk Bear («Неистовый Медведь»). Преступники смогли взломать сетевую инфраструктуру в офисах нескольких энергетических компаний.