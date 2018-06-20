Медведев обсудил с Госдумой изменения в закон о пенсиях

Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил с руководством и депутатами Госдумы, руководством партии «Единая Россия», представителями администрации президента и кабмина предложения по изменению пенсионного законодательства.

«Обсуждались предложения, содержащиеся во внесенном в Госдуму проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам назначения и выплаты пенсий», – сообщила пресс-служба правительства.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. По информации властей, повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах. Ежегодный рост пенсий составит примерно 1 тыс. рублей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.