Минобороны получило второй модифицированный Ту-214

Компания «Туполев», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), передала в эксплуатацию Минобороны очередной Ту-214 в специальной модификации.

Самолет Ту-214 ПУ-СБУС выпустили в рамках контракта с Минобороны на казанском филиале ПАО «Туполев», сообщает пресс-служба ОАК. После ознакомительного полета самолет прибыл на место базирования.

«Специализируясь на проектировании и изготовлении самолетов дальней авиации, «Туполев» также производит самолеты на базе Ту-214 в специальном оснащении для государственных нужд. Все комплектующие в составе этих самолетов – отечественного производства, что отвечает основному требованию государственных заказчиков», – сообщил гендиректор «Туполева» Александр Конюхов.

Он также добавил, что портфель предварительных заказов на Ту-214 разных модификаций сформирован до 2026 года.

Ту-214 – магистральный узкофюзеляжный двухдвигательный самолет. Главным назначением специальной модификации Ту-214 ПУ-СБУС является обеспечение дополнительных каналов связи для абонентов.

Это второй Ту-214 подобной модификации, построенный предприятием по заказу Минобороны, первый Ту-214 ПУ-СБУС был передан в эксплуатацию 26 марта.