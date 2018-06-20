Совфед назначил Меня аудитором Счетной палаты

Совет Федерации одобрил назначение бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты по представлению президента.

В соответствии с Конституцией к ведению Совета Федерации относятся назначение на должность и освобождение от должности заместителя председателя Счетной палаты и половины состава аудиторов. Кандидатура аудитора рассматривается верхней палатой парламента по представлению президента России. Соответствующее представление поступило в Совфед в начале недели.

Одновременно сенаторы одобрили постановление о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты Александра Филипенко, передает ТАСС.

Михаил Мень работал в разные годы вице-губернатором, первом заместителем председателя правительства Московской области, заместителем мэра Москвы, в правительстве российской столицы курировал вопросы межрегионального сотрудничества и спорта. С 2005 по 2013 год был губернатором Ивановской области. С 1 ноября 2013 года по 18 мая 2018 года – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства.