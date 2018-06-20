Из названия Переяслава-Хмельницкого уберут упоминание об «агенте Путина»

В повестку дня заседания Верховной рады Украины на среду включен вопрос о переименовании города Переяслава-Хмельницкого, чтобы исключить из него упоминание об «агенте Путина» – гетмане Богдане Хмельницком, сообщил народный депутат Украины Игорь Попов.

«Сегодня в повестке дня Рады – переименование города Переяслава-Хмельницкого. Вторую часть названия надо убрать, Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина», – иронизирует депутат этом на своей странице в Facebook.

Он также предположил, что в будущем упоминание Хмельницкого будет убрано и из других топонимов.

«Но на этом останавливаться нельзя. Теперь, видимо, надо убрать соответствующую фамилию из названия города Хмельницкого, улицы Хмельницкого в Киеве (вернуть ей прежнее название), заменить голову памятнику Хмельницкого на более политкорректную и развернуть коня, чтобы всадник показывал булавой в другую сторону. В Киеве жара, 451 по Фаренгейту», – написал нардеп.

С Поповым поспорил экс-вице-спикер Рады и националист Николай Томенко, заявив, что исторически город назывался Переяславом, а вторую часть названия ему добавили в советский период в честь юбилея Переяславской рады.

Богдан Хмельницкий – гетман Войска Запорожского, украинский полководец, политический и государственный деятель. Предводитель казацкого восстания, в результате которого Запорожская Сечь, Левобережье Днепра, а также Киев окончательно отложились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства.