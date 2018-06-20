Из названия Переяслава-Хмельницкого уберут упоминание об «агенте Путина»

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20 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
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НАТО готовится к битве с Трампом

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу уже нет смысла скрывать разногласия внутри альянсаФото: Jonathan Ernst/Reuters
Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Страх заставил Порошенко позаботиться о статусе Януковича

Порошенко боится, что окажется на месте Януковича?Фото: Сергей Гунеев, Евгений Котенко/
РИА «Новости»
Петр Порошенко произвел сенсацию. Он потребовал от Конституционного суда проверить закон, который ранее сам же и подписал – о лишении свергнутого Виктора Януковича статуса главы государства. «Фарш невозможно провернуть назад», а Януковича – вернуть на пост, иронизируют украинцы. Но зачем Порошенко вдруг подверг сомнению основы собственной власти? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить. Подробности...
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Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц

Виктория Федотова, журналист
Страшное публичное оскорбление для женщины в России осталось незамеченным. Швейцарский журналист, остановившись на время ЧМ-2018 в Тольятти, пожаловался, что в городе немного красивых женщин. Представляете, как парню обидно? Подробности...
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Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым

Дмитрий Родионов, политолог
Знаете, что мне лично напомнила встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости». Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Подробности...
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          Из названия Переяслава-Хмельницкого уберут упоминание об «агенте Путина»

          20 июня 2018, 08:43

          Текст: Алина Назарова

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          В повестку дня заседания Верховной рады Украины на среду включен вопрос о переименовании города Переяслава-Хмельницкого, чтобы исключить из него упоминание об «агенте Путина» – гетмане Богдане Хмельницком, сообщил народный депутат Украины Игорь Попов.

          «Сегодня в повестке дня Рады – переименование города Переяслава-Хмельницкого. Вторую часть названия надо убрать, Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина», – иронизирует депутат этом на своей странице в Facebook.

          Он также предположил, что в будущем упоминание Хмельницкого будет убрано и из других топонимов.

          «Но на этом останавливаться нельзя. Теперь, видимо, надо убрать соответствующую фамилию из названия города Хмельницкого, улицы Хмельницкого в Киеве (вернуть ей прежнее название), заменить голову памятнику Хмельницкого на более политкорректную и развернуть коня, чтобы всадник показывал булавой в другую сторону. В Киеве жара, 451 по Фаренгейту», – написал нардеп.

          С Поповым поспорил экс-вице-спикер Рады и националист Николай Томенко, заявив, что исторически город назывался Переяславом, а вторую часть названия ему добавили в советский период в честь юбилея Переяславской рады.

          Богдан Хмельницкий – гетман Войска Запорожского, украинский полководец, политический и государственный деятель. Предводитель казацкого восстания, в результате которого Запорожская Сечь, Левобережье Днепра, а также Киев окончательно отложились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства.


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