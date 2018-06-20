Слуцкий прекратил работу комментатором на Первом канале

Экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что прекращает комментировать матчи чемпионата мира 2018 года на Первом канале.

«К сожалению для меня, я заканчиваю работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности», – передает «Р-Спорт» слова Слуцкого во время матча между сборными России и Египта в интернет-трансляции Первого канала.

В марте футбольный клуб «Витесс» из Нидерландов подписал с российским тренером контракт, по которому первую тренировку Слуцкий должен провести 24 июня.