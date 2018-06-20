Иран выступил против вмешательства США в решения ОПЕК

Соединенные Штаты не должны иметь влияние на ОПЕК и вмешиваться в политику организации, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане по прибытии в Вену.

Министр нефти Ирана подчеркнул, что «ОПЕК создана не для того, чтобы получать инструкции от США», передает ТАСС.

«Президент [США Дональд] Трамп думает, что может давать наказы ОПЕК, что делать, а чего не делать. Он создает трудности на рынке, вводя санкции, и сейчас ждет, что на рынке установятся лучшие цены. Это не честно. ОПЕК не является департаментом Минэнерго США», – отметил Зангане.

Мировой нефтяной рынок нефти не должен быть политизирован, в результате все, как производители так и потребители, выиграют», – сказал иранский министр.

Министр нефти Ирана сообщил, что не останется на министерской встрече 23 июня, где будет обсуждаться вопрос о смягчении добычи.

Напомним, 20-21 июня пройдет семинар ОПЕК, а 22-23 июня – заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться вопрос о смягчении квот по ограничению добычи.

В минувшую субботу глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва и Эр-Рияд намерены предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей в сутки.