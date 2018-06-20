ДТП в Самаре с перевернувшимся автомобилем попало на видео

На запись видеорегистратора попало ДТП в Самаре, где такси нарушило правила дорожного движения и врезалось во внедорожник, который в результате столкновения перевернулся.

Автомобили столкнулись в субботу на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко, передает РИА «Новости».

В ролике видно, что водитель такси проехал на красный свет на перекрестке и столкнулся с внедорожником. По словам автора ролика, погибших в результате аварии нет, пострадавшие получили легкие травмы.

Напомним, ранее маршрутка в Самаре сбила пешеходов рядом с проезжей частью.