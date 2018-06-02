C уранодобывающего предприятия в Забайкалье похитили детонаторы

С одного из рудников крупнейшего российского уранодобывающего предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) были похищены электродетонаторы и системы инициирования взрывчатых веществ.

Факт хищения подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело, «принимаются меры по установлению совершивших преступление», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник на предприятии.

Отмечается, что ППГХО входит в урановый холдинг АРМЗ госкорпорации Росатом.

Недостача 1 тыс. 128 электродетонаторов и 220 неэлектрических систем инициирования взрывчатых веществ была обнаружена подземными раздатчицами в ночь на 29 мая.

Сообщается, что склад, где хранились детонаторы, не вскрывался, сигнализация не срабатывала.

Пресс-служба ППГХО пока не прокомментировала инцидент.